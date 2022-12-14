Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ. До Хоу остался один гол

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 7-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он забросил третью шайбу в этой встрече и 19-ю — в сезоне.

Всего на счету 37-летнего россиянина теперь 800 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).