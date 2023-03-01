Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: «Мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сообщил, что команда должна найти способ побежать, несмотря на ослабление состава недавними обменами.

Ранее команду покинули Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

«Мы должны заменить этих ребят на площадке. Все эти обмены уже в прошлом. Ребята, которые хотят играть больше, должны активизироваться, так же как и я. Мы все еще должны попытаться найти способ. Мы по-прежнему команда НХЛ. Мы должны что-то сделать, чтобы начать выигрывать матчи», — приводит слова Бучневича журналист Луи Корач.

«Сент-Луис» проиграл 6 последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Команда занимает 11-е место и отстает от зоны уайлд-кард на 15 очков в таблице Западной конференции НХЛ.