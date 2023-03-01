Терещенко: «Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ»

Бывший форвард сборной России Алексей Терещенко заявил, что не считает голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории НХЛ.

«Нет, Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, Шестеркин, Сорокин, Варламов. Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть Кубок Стэнли? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет и выбор лучшего — это субъективное мнение. Это касается и статистики», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Бобровский установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей. 34-летний голкипер отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1) и одержал 354-ю победу за карьеру в лиге.