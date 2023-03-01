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Сегодня, 13:48

Терещенко: «Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Алексей Терещенко заявил, что не считает голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории НХЛ.

«Нет, Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, Шестеркин, Сорокин, Варламов. Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть Кубок Стэнли? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет и выбор лучшего — это субъективное мнение. Это касается и статистики», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Бобровский установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей. 34-летний голкипер отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1) и одержал 354-ю победу за карьеру в лиге.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-ya-ne-schitayu-chto-bobrovskij-luchshij/
Алексей Терещенко
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 60 21 39 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 61 20 41 47
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Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
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Баффало – Коламбус
 3 : 5
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
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Сент-Луис – Сиэтл
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Миннесота – Айлендерс
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Виннипег – Лос-Анджелес
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
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