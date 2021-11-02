Нападающий «Сент-Луиса» Клиффорд попал в ковид-протокол
19:00
Нападающий «Сент-Луиса» Кайл Клиффорд пропустит неопределенное время. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.
В этом сезоне 30-летний форвард провел только 2 матча в лиге. На его счету 1 результативная передача.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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