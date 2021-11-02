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Нападающий «Сент-Луиса» Клиффорд попал в ковид-протокол

19:00
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Нападающий «Сент-Луиса» Кайл Клиффорд пропустит неопределенное время. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.

В этом сезоне 30-летний форвард провел только 2 матча в лиге. На его счету 1 результативная передача.

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Иван Шитик все материалы автора
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