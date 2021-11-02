Нападающий «Сент-Луиса» Клиффорд попал в ковид-протокол

Нападающий «Сент-Луиса» Кайл Клиффорд пропустит неопределенное время. Он попал в ковид-протокол, сообщает журналист Давид Паньотта.

В этом сезоне 30-летний форвард провел только 2 матча в лиге. На его счету 1 результативная передача.