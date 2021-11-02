Клубы НХЛ недовольны действиями главы лиги

Агент Аллан Уолш написал в Twitter, что сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги крайне недовольны работой комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

Он утверждает, что в клубах недовольны тем, как глава НХЛ повел себя в ситуации со скандалом в «Чикаго». Также клубы считают, что он выбрал неправильную линию поведения при обсуждении ситуации с хроническими травмами игроков, что привело к судебным разбирательствам.

Наконец, некоторые клубы лиги считают, что у НХЛ нет четкого плана развития, в результате чего лига уступает в популярности другим видам спорта в Америке.