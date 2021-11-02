Клубы НХЛ недовольны действиями главы лиги
18:31
Агент Аллан Уолш написал в Twitter, что сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги крайне недовольны работой комиссионера лиги Гэри Беттмэна.
Он утверждает, что в клубах недовольны тем, как глава НХЛ повел себя в ситуации со скандалом в «Чикаго». Также клубы считают, что он выбрал неправильную линию поведения при обсуждении ситуации с хроническими травмами игроков, что привело к судебным разбирательствам.
Наконец, некоторые клубы лиги считают, что у НХЛ нет четкого плана развития, в результате чего лига уступает в популярности другим видам спорта в Америке.
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