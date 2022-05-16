Жерар Галлан отметил упорство игроков «Рейнджерс» в серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу команды в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3). Ньюйоркцы по ходу первого раунда уступали «Пингвинз» со счетом 1-3 в серии.

«Команда всегда находит способ. Я действительно горжусь ими. Я знал, что сегодня вечером будет битва. Мы говорили о седьмой игре дома. Мы отставали, но нашли способ дать отпор», — цитирует Галлана сайт НХЛ.