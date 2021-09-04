Нападающий «Оттавы» Логан Браун хочет покинуть команду

Нападающий «Оттавы» Логан Браун специально не принимает квалификационное предложение клуба. Он хочет покинуть «Сенаторз» в это межсезонье, сообщает Ottawa Sun.

23-летний американец был выбран «Оттавой» на драфте-2016 под общим 11-м номером. С тех пор он провел в лиге 30 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

Сейчас хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.