Журналист The Athletic: «Кажется, «Вашингтон» сейчас отказался от идеи обменять Кузнецова»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает, что «Вашингтон» в данный момент не планирует обменивать форварда Евгения Кузнецова.

«Все, что я знаю, говорит о том, что, если бы клуб хотел обменять Кузнецова, то сделка уже была бы совершена. Но было изначально понятно, что осуществить такой трейд — это непростая задача. И, кажется, клуб сейчас отказался от этой идеи», — написал журналист.

Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/2025.