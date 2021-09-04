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Журналист The Athletic: «Кажется, «Вашингтон» сейчас отказался от идеи обменять Кузнецова»

22:31
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает, что «Вашингтон» в данный момент не планирует обменивать форварда Евгения Кузнецова.

«Все, что я знаю, говорит о том, что, если бы клуб хотел обменять Кузнецова, то сделка уже была бы совершена. Но было изначально понятно, что осуществить такой трейд — это непростая задача. И, кажется, клуб сейчас отказался от этой идеи», — написал журналист.

Кузнецов в прошедшем сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков. В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.

Контракт Кузнецова с кэпхитом в 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Иван Шитик все материалы автора

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