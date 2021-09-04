Нападающий «Коламбуса» Герби выбыл на полгода после операции
19:01
Нападающий «Коламбуса» Натан Герби перенес операцию на бедре. На восстановление у него уйдет полгода, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 34-летний форвард провел 9 матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
Герби является одним из самых миниатюрных игроков лиги: его рост — 163 см.
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