Нападающий «Коламбуса» Герби выбыл на полгода после операции

Нападающий «Коламбуса» Натан Герби перенес операцию на бедре. На восстановление у него уйдет полгода, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 34-летний форвард провел 9 матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Герби является одним из самых миниатюрных игроков лиги: его рост — 163 см.