Маккиннон стал третьим игроком «Колорадо», оформившим более одного хет-трика в плей-офф НХЛ

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон оформил хет-трик в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса» (4:5).

Таким образом, 26-летний канадец стал третьим игроком в истории НХЛ, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф.

В прошлом сезоне нападающий также оформил хет-трик во встрече с «Сент-Луисом». Помимо Маккиннона, такое удавалось сделать бывшему форварду Джо Сакику в играх с «Ванкувером» и «Рейнджерс» в сезоне-1995/96, а также экс-нападающему Петеру Штясны в матчах с «Бостоном» в сезоне-1982/83 и c «Хартфордом» в сезоне-1986/87.

После пяти встреч счет в серии 3:2 в пользу «Колорадо». Следующая игра состоится 28 мая в Сент-Луисе. Начало — 03.00 мск.