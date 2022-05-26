Главный тренер «Сент-Луиса» прокомментировал камбэк в матче плей-офф НХЛ с «Колорадо»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе прокомментировал камбэк в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо» (5:4).

Его подопечные отыгрались со счета 0:3, а за 56 секунд до конца встречи перевели игру в овертайм, где победили благодаря голу нападающего Тайлер Бозака.

«Это смелая победа, — приводит слова Берюбе пресс-служба «Сент-Луиса». — Ребята сражались и продолжали это делать до конца матча Вот к чему все сводится в таких встречах».

После пяти матчей «Колорадо» ведет в серии со счетом 3-2. Следующий встреча состоится 28 мая в Сент-Луисе. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.