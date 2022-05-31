Капризов: «Этот сезон был намного веселее, потому что в прошлом году играли с одними и теми же командами»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги сезона-2021/22 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— В этом сезоне можно было больше путешествовать.

— Этот сезон был намного веселее, потому что в прошлом году играли с одними и теми же командами по два раза.

— Как выглядит ваш график? Какой город самый колоритный?

— Прилетаем после игры, спать идем, на следующий день тренировка. Все города хороши, но во Флориде или Калифорнии всегда жара, в Нью-Йорке прикольно, Ванкувер тоже понравился. Один город выделить не смогу. Вегас? Там одна улица, где там гулять, хоть и весело. Там можно хоть в день игры пойти в казино, но я не ходил.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 25-летний россиянин набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Нападающий занял пятое место в списке лучших бомбардиров, а также стал пятым в списке снайперов.

В плей-офф «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в первом раунде со счетом 2-4. Капризов набрал 8 (7+1) очков в 6 играх серии против «Блюз».