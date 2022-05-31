Капризов: «Не сказал бы, что провел великий сезон. Когда вылетаешь в первом раунде плей-офф, ты не особо доволен»

Капризов считает, что мог бы лучше проявить себя в Кубке Стэнли

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел для себя итоги сезона-2021/22 в НХЛ.

— Великий сезон. Расскажи про него, про подготовку. Насколько доволен сезоном?

— Хороший сезон, не сказал бы, что он великий. Если так смотреть по очкам, то здорово, но если ты вылетаешь в первом раунде, ты не особо доволен сезоном. Личная статистика забывается, ребята еще в хоккей играют, а ты уже отдыхаешь. Всегда можно лучше.

В регулярном чемпионате этого сезона Капризов набрал 108 (47+61) очков в 81 матче, россиянин занял пятое место в списке лучших бомбардиров, а также стал пятым в списке снайперов.

В плей-офф «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в первом раунде со счетом 2-4. Капризов набрал 8 (7+1) очков в 6 играх серии против «Блюз».