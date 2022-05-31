Капризов рассказал, чувствует ли себя звездой в Америке

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о внимании СМИ к своей персоне, а также рассказал об адаптации к жизни в Америке.

— Начинаете себя чувствовать себя звездой в Америке?

— Первый сезон не сказал бы, что я сильно кого-то поразил. Обычно ж приезжают молодые пацаны, 17-18 лет, удивляют, а я чуть позже приехал. Насчет суперзвезды... Мне кажется, что я существенное что-то сделал. В этом году шумихи больше, особенно в Миннесоте. Внимание СМИ? Меня сильно не достают, потому что я не особо знаю английский. Когда играл в ЦСКА, взаимодействия с медиа было больше.

— Какие основные сложности были при адаптации к жизни в Америке?

— В первый год было намного сложнее, сейчас уже все знаю, знаю ребят, у меня там есть русский друг, который помогает мне переводить интервью на английский, — Илюха Кравчук. Сейчас второй спокойненько приехал, на своей волне. Скучно, что все время один находишься, но родители в этом году получили визу, приехали ко мне. Досуг? Стандартно, сижу дома, играю в компьютер, редко гуляю или хожу на ужин с ребятами.

— Для клубов НХЛ медиаактивности — святое. Клуб не давит, чтобы ты быстрее выучил язык?

— Конечно, им хочется, чтобы я быстрее начал давать интервью на английском. Я стараюсь учить, с ребятами на английском общаюсь, они меня понимают, но вот с медиа — сложно.

— Как прошел ужин новичков? Он был перенесен на второй год.

— Весело, нормально. На нас надели костюмы новичков, поехали на футбольную игру. Нас было человек 5-6, были как раз в Тампе. Какой персональный конкурс? У нас такого не было. Во сколько мне это обошлось? Не сказал бы, что прям много. Мы скидывались побольше, чем 5 тысяч.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 25-летний россиянин набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Нападающий занял пятое место в списке лучших бомбардиров, а также стал пятым в списке снайперов.

В плей-офф «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в первом раунде со счетом 2-4. Капризов набрал 8 (7+1) очков в 6 играх серии против «Блюз».