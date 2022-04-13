Хартман заявил, что не жалеет о показанном среднем пальце

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман рассказал о стычке партнера по команде Кирилла Капризова с Эвандером Кейном в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1).

«Пять наших ребят подъехали защищать Капризова, а у «Эдмонтона» никто не вступился за Кейна. Не думаю, что кто-то в этой команде будет его защищать. Если меня оштрафуют за средний палец, то это того стоило», — отметил Хартман на пресс-конференции.

Напомним, что россиянин Капризов повздорил с нападающим «Эдмонтона» Эвандером Кейном. Стычка игроков в середине третьего периода спровоцировала массовый конфликт на льду.

Капризов в этой встрече отдал две голевые передачи и первым среди россиян преодолел отметку в 90 очков за сезон.