Одноклубник вступился за Капризова, а потом показал средний палец Эвандеру Кейну

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Эдмонтоном» (5:1) произошла стычка игроков.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов повздорил с нападающим «Ойлерз» Кайлером Ямомото, после чего Эвандер Кейн атаковал российского форварда. После этого все игроки «Миннесоты» вступились за Капризова, а его одноклубник Райан Хартман показал Кейну средний палец после того, как арбитры разняли хоккеистов.