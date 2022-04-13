Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на 13-е место, Капризов первым среди россиян набрал 90 очков

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:2) и поднялся с 15-го на 13-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лучший из россиян в этом списке, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре с «Эдмонтоном» (5:1) смог отдать два голевых паса. Он продолжает идти на седьмой строчке бомбардирской гонки и первым среди россиян пробил отметку в 90 очков за сезон — у него 91 (42+49) в 71 матчах

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в игре с «Каролиной» (2:4) очков не набрал и занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги этого сезона.

Лидер гонки Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон», не смог набрать очков в игре с «Миннесотой», а его партнер Леон Драйзайтль забросил единственную шайбу команды и занимает третье место в гонке бомбардиров.

Джонатан Юбердо из «Флориды» — на второй строчке. Он смог забить гол в игре с «Анахаймом» (3:2).

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак оформил хет-трик в игре с «Сиэтлом» (5:3) и поднялся на шестое место. Его партнер по команде Джонни Годро отдал две голевые передачи и, обогнав Остона Мэттьюса, идет четвертым.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 73 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 105 (28+77) в 73 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 102 (51+51) в 73 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 101 (34+67) в 73 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 99 (58+41) в 68 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 92 (37+55) в 73 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 91 (42+49) в 71 матче

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 90 (31+59) в 64 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 88 (21+67) в 69 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 71 матчах

...

12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 85 (46+39) в 71 матчах