Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на 13-е место, Капризов первым среди россиян набрал 90 очков
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:2) и поднялся с 15-го на 13-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
Лучший из россиян в этом списке, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в игре с «Эдмонтоном» (5:1) смог отдать два голевых паса. Он продолжает идти на седьмой строчке бомбардирской гонки и первым среди россиян пробил отметку в 90 очков за сезон — у него 91 (42+49) в 71 матчах
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в игре с «Каролиной» (2:4) очков не набрал и занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги этого сезона.
Лидер гонки Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон», не смог набрать очков в игре с «Миннесотой», а его партнер Леон Драйзайтль забросил единственную шайбу команды и занимает третье место в гонке бомбардиров.
Джонатан Юбердо из «Флориды» — на второй строчке. Он смог забить гол в игре с «Анахаймом» (3:2).
Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак оформил хет-трик в игре с «Сиэтлом» (5:3) и поднялся на шестое место. Его партнер по команде Джонни Годро отдал две голевые передачи и, обогнав Остона Мэттьюса, идет четвертым.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 73 матчах
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 105 (28+77) в 73 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 102 (51+51) в 73 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 101 (34+67) в 73 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 99 (58+41) в 68 матчах
6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 92 (37+55) в 73 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 91 (42+49) в 71 матче
8. Митчелл Марнер («Торонто») — 90 (31+59) в 64 матчах
9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 88 (21+67) в 69 матчах
10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 71 матчах
...
12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 85 (46+39) в 71 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|1 : 0
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|2 : 6
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15