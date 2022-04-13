«Ни за что не хочет пропускать». Паризе сравнил Сорокина с Бродером

Нападающий «Айлендерс» Зак Паризе после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4 Б) оценил игру российского голкипера команды Ильи Сорокина.

«Он играет в стиле баттерфляй, но у него отличная реакция. Даже на тренировках по духу соперничества он напоминает мне Марти Бродер, — цитирует Паризе официальный сайт «Айлендерс». - Бродер ни за что не хотел пропускать, даже на тренировках, и неважно, первый это бросок или добивание. Сорокин такой же».

Сорокин в прошедшей встрече совершил 43 сейва и установил личный рекорд по этому показателю за матч. Кроме того, он был признан первой звездой матча.