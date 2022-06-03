Нападающий «Эдмонтона» получил штраф в 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кэссиан получил штраф в 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение, сообщает TSN.

По ходу второго матча серии против «Колорадо» он стянул шлем с защитника «Эвеланш» Боуэна Байрама. В одном из эпизодов Байрам чуть не вылетел за пределы площадки и чуть не оказался на скамейке «Ойлерз». Кэссина воспользовался моментом и схватил соперника рукой за шлем.

Кэссиан спровоцировал небольшую драку, вследствие чего получил удаление. Байрам также не обошелся без наказания за грубость, так как отмахнулся от соперника.