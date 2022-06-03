Защитник «Каролины» Гардинер восстановился после двух операций

Защитник «Каролины» Джейк Гардинер готов вернуться в хоккей после двух операций, информирует TSN.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл, рассказавший, что хоккеист допущен к возвращению на лед по медицинским показаниям.

31-летний защитник полностью пропустил нынешний сезон из-за операций на бедре и спине.

Контракт Гардинера с кэпхитом 4,05 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.