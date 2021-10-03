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Нападающий «Эдмонтона» из-за осложнений после коронавируса выбыл на неопределенный срок

22:21
Джош Арчибальд. Фото Getty Images
Джош Арчибальд. Фото Getty Images
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Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпет заявил, что нападающий команды Джош Арчибальд летом переболел коронавирусом. Однако на фоне болезни у него случились осложнения и ему был поставлен диагноз миокардит, пишет журналист Эллиотт Фридман.

Хоккеист выбыл на неопределенный срок.

Ранее в аналогичной непростой ситуации оказался другой игрок «Ойлерз» — голкипер Алекс Стэлок. Он не играл в прошлом сезоне и пропустит предстоящий регулярный чемпионат.

28-летний Арчибальд в прошлом сезоне провел 62 матча и набрал 13 (7+6) очков. До «Эдмонтона» он играл за «Аризону» и «Питтсбург».

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Иван Шитик все материалы автора

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