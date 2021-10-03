Голкипер «Вашингтона» Самсонов получил травму

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму. В понедельник россиянин пройдет обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Летом Самсонов подписал новый контракт с «Кэпиталз» на один год.

В трех матчах плей-офф Кубка Стэнли Самсонов потерпел три поражения при 2,99 в среднем пропущенных гола и 89,9% сэйвов. Вратарь был выбран «Вашингтоном» в первом раунде (под 22-м номером) драфта-2015. В 45 матчах регулярного сезона (40 в старте) в НХЛ он сыграл 29-10-3 при 2,61 гола, 90,8% сэйвов и трех шатаутах.