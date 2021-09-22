Голкипер «Эдмонтона» пропустит предстоящий сезон из-за осложнений после коронавируса

Голкипер «Эдмонтона» Алекс Стэлок пропустит предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает The Hockey News.

В начале года он переболел коронавирусом, после чего у него был обнаружен миокардит. Физическое состояние пока не позволяет ему продолжить карьеру.

Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата Стэлока составляет 785 тысяч долларов в год.

До «Эдмонтона» Стэлок выступал за «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Всего он провел в лиге 151 матч.