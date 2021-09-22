Нападающий «Детройта» Бертуцци отказался делать прививку от коронавируса
19:43
Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком клуба, который отказался делать прививку от коронавируса, сообщает журналист Ансар Кхан.
Хоккеист примет участие в тренировочном лагере команды. Однако он не будет уметь возможности посещать Канаду.
Генеральный менеджер «Красных крыльев» Стив Айзерман отметил, что решение относительно вакцинации каждый игрок принимает самостоятельно и клуб не в праве давить на игрока.
Ранее форвард, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на два года.
Канадец пропустил большую часть прошлого регулярного чемпионата из-за травмы. Всего в НХЛ он провел 208 матчей и набрал 126 (54+72) очков.
Читайте также
Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю