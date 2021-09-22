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Нападающий «Детройта» Бертуцци отказался делать прививку от коронавируса

19:43
Тайлер Бертуцци. Фото Getty Images
Тайлер Бертуцци. Фото Getty Images
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Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци стал единственным игроком клуба, который отказался делать прививку от коронавируса, сообщает журналист Ансар Кхан.

Хоккеист примет участие в тренировочном лагере команды. Однако он не будет уметь возможности посещать Канаду.

Генеральный менеджер «Красных крыльев» Стив Айзерман отметил, что решение относительно вакцинации каждый игрок принимает самостоятельно и клуб не в праве давить на игрока.

Ранее форвард, который находился в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на два года.

Канадец пропустил большую часть прошлого регулярного чемпионата из-за травмы. Всего в НХЛ он провел 208 матчей и набрал 126 (54+72) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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