Сколько на самом деле получит Капризов по контракту с «Миннесотой»
21:10
Российский нападающий Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» со средней годовой зарплатой 9 миллионов долларов.
При этом игрок может получить на руки максимум 3,63 миллиона долларов. Сумма может уменьшиться, если НХЛ вернет налог, называемый «отложенные деньги».
Помимо федерального налога Капризову предстоит выплатить налог штата Миннесота, эскроу, а также агентские выплаты.
В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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