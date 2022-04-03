Нападающий «Анахайма» получил травму в драке с игроком «Аризоны»

Нападающий «Анахайма» Трой Терри получил травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». Он подрался с форвардом «Койотов» Джеем Биглом.

В третьем периоде матча Бигл ударил клюшкой нападающего «Дакс» Тревора Зеграса, который забил эффектный гол в той встрече. За партнера попытался вступить Терри, но в драке получил несколько ударов по лицу от более опытного соперника.

Для 24-летнего Терри эта драка была первой за карьеру в НХЛ.