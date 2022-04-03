Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:38

Нападающий «Анахайма» получил травму в драке с игроком «Аризоны»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лицо Троя Терри.
Фото Twitter

Нападающий «Анахайма» Трой Терри получил травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». Он подрался с форвардом «Койотов» Джеем Биглом.

В третьем периоде матча Бигл ударил клюшкой нападающего «Дакс» Тревора Зеграса, который забил эффектный гол в той встрече. За партнера попытался вступить Терри, но в драке получил несколько ударов по лицу от более опытного соперника.

Для 24-летнего Терри эта драка была первой за карьеру в НХЛ.

Джей Бигл
Трой Терри
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
Брокколи — самый полезный продукт для похудения. Правда или миф?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов признан второй звездой дня в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
Результаты / календарь
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 5 : 2
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 1 : 3
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 5 Б
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 3 : 6
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 68 96
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 54 2.16
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости