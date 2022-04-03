Форвард «Миннесоты» Капризов стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (3:1) россиянин забил гол и отдал результативную передачу.

Благодаря этому форвард достиг отметки в 85 (39+46) очков в сезоне-2021/22 и установил новый рекорд по числу набранных очков за сезон в истории «Миннесоты». Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику, набравшему 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08.

Первая звезда дня — защитник «Флориды» Густав Форслинг, на счету которого дубль в игре с «Нью-Джерси» (7:6).

Третьей звездой дня стал нападающий «Бостона» Эрик Хаула, который сделал дубль в матче с «Коламбусом» (5:2).