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Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по очкам за сезон в истории «Миннесоты»

Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по очкам за сезон в истории «Миннесоты»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Кирилла Капризова по набранным очкам за сезон в истории «Миннесоты».

«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт.
Сейчас самое главное не то, сколько очков он сможет набрать, главное — сохранить такое состояние до плей-офф. Игры на вылет всегда по-другому складываются, нежели в регулярном сезоне. Там закаляется сталь. И лишь бы обошлось без травм», — приводит Sport24 слова Фетисова.

В матче с «Каролиной» (3:1) Капризов забил гол и сделал результативную передачу. После этой игры у россиянина 85 (39+46) очков в 66 матчах сезона-2021/22. Форвард побил рекорд Мариана Габорика по числу набранных очков за один сезон в истории «Миннесоты» — в сезоне-2007/08 словак набрал 83 (42+41) очка.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-04-03-fetisov-otreagiroval-na-rekord-kaprizova
Кирилл Капризов
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ХК Миннесота Уайлд
Вячеслав Фетисов
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