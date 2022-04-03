Фетисов отреагировал на рекорд Капризова по очкам за сезон в истории «Миннесоты»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на рекорд Кирилла Капризова по набранным очкам за сезон в истории «Миннесоты».
«Кирилл набрал отличную форму, радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером «Миннесоты», вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт.
Сейчас самое главное не то, сколько очков он сможет набрать, главное — сохранить такое состояние до плей-офф. Игры на вылет всегда по-другому складываются, нежели в регулярном сезоне. Там закаляется сталь. И лишь бы обошлось без травм», — приводит Sport24 слова Фетисова.
В матче с «Каролиной» (3:1) Капризов забил гол и сделал результативную передачу. После этой игры у россиянина 85 (39+46) очков в 66 матчах сезона-2021/22. Форвард побил рекорд Мариана Габорика по числу набранных очков за один сезон в истории «Миннесоты» — в сезоне-2007/08 словак набрал 83 (42+41) очка.
|3.04
|02:00
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Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
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Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
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Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
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Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
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Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
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Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
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Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
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Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
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Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -