Главный тренер «Тампы» Джон Купер перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли против «Далласа» отметил, что в воротах будет играть россиянин Андрей Василевский. Счет в серии 2-1 в пользу «Лайтнинг».

— Спаренные матчи в плей-офф — не то же самое, что в регулярных чемпионатах, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Хотя бы потому, что нам никуда не нужно лететь. Изменятся ли наши планы на субботу, если завтрашний матч застрянет в пяти овертаймах? Возможно. Но завтра в воротах будет Васи. На этом этапе сезона нам нужны все наши «большие мальчики». Они тащат нас весь плей-офф, и я не вижу, почему сейчас нам следовало бы что-то менять.