На арене «Вашингтона» снова появился счетчик голов Овечкина
На домашней арене «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» снова установили счетчик голов нападающего Александра Овечкина. Ранее он уже был установлен в прошлом году.
Счетчик представляет собой плакаты с цифрами, которые ведущий переворачивает после каждого гола россиянина.
Овечкин достиг отметки в 796 заброшенных шайб в НХЛ — россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. На втором месте в списке Горди Хоу, который за карьеру забил 801 гол.
Таким образом, для того чтобы догнать Хоу, Овечкину необходимо забросить еще 5 шайб. Лидирует по-прежнему Гретцки с 894 шайбами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|27
|21
|6
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|27
|15
|12
|34
|4
|Айлендерс
|28
|17
|11
|34
|5
|Рейнджерс
|29
|14
|15
|33
|6
|Вашингтон
|29
|13
|16
|30
|7
|Филадельфия
|28
|9
|19
|24
|8
|Коламбус
|26
|9
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|21
|5
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|27
|12
|15
|26
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|18
|8
|37
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Колорадо
|25
|13
|12
|28
|4
|Миннесота
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|25
|8
|17
|20
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|20
|9
|41
|2
|Сиэтл
|26
|15
|11
|33
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|32
|4
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|28
|7
|21
|17
|10.12
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|4 : 1
|10.12
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|10.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|4 : 6
|10.12
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|1 : 3
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|5 : 2
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|4 : 3
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|1 : 6
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|2 : 1 ОТ
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|10.12
|22:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|28
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|28
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|28
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|27
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12