На арене «Вашингтона» снова появился счетчик голов Овечкина

На домашней арене «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» снова установили счетчик голов нападающего Александра Овечкина. Ранее он уже был установлен в прошлом году.

Счетчик представляет собой плакаты с цифрами, которые ведущий переворачивает после каждого гола россиянина.

Овечкин достиг отметки в 796 заброшенных шайб в НХЛ — россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. На втором месте в списке Горди Хоу, который за карьеру забил 801 гол.

Таким образом, для того чтобы догнать Хоу, Овечкину необходимо забросить еще 5 шайб. Лидирует по-прежнему Гретцки с 894 шайбами.