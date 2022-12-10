Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:1 Б) россиянин отразил 41 бросок.

Первой звездой дня стал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, который сделал дубль в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Вторая звезда дня — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и отдал голевой пас в матче с «Миннесотой» (5:2).