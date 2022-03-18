Михеев забросил 12-ю шайбу в сезоне

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«Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 16-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Ассистировал ему защитник Джастин Холл.

Для 27-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 12-й в текущем сезоне НХЛ.