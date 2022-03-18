Овечкин забросил 38-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет в середине второго периода стал 4:1.

На 31-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 38-й в этом сезоне.

36-летний Овечкин забил 768 голов за 1257 матчах в НХЛ. Россиянин идет на чистом третьем месте в списке снайперов лиги — впереди только два канадца: Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).