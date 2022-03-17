Гертл подписал новый восьмилетний контракт с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» подписал новый контракт с нападающим Томашом Гертлом, информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на восемь лет.

Его действующий контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов истекал летом 2022 года. Ранее сообщалось, что по новому соглашению он будет получать около 8 миллионов за сезон.

«Подписать хороший долгосрочный контракт и стать частью франшизы «Шаркс» — просто отлично, — отметил Гертл. — Это большая честь для меня, однако знаю, что это потребует.

Я один из лидеров, поэтому должен делать свою работу лучше и каждый день становится сильнее. Две недели мы вели с Джо хорошие переговоры.

Последние пару лет были непростыми, но в этом году мы показываем хороший хоккей. Мое сердце всегда было здесь, дома, вместе с «Шаркс». Я правда не хотел уезжать, но в конце концов, это бизнес. Я рад остаться здесь на долгие годы. Думаю, у нас большой потенциал. Мы отставали пару лет, но теперь пришло время вернуться и стать командой плей-офф".

Гертл был выбран «Акулами» на драфте 2012 года под общим 17-м номером.

В этом сезоне на его счету 48 (25+23) очков в 59 матчах при показателе полезности «минус 8».