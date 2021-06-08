У Перри выбили клюшку из рук прямо на трибуны. Форвард «Монреаля» искал ее на льду

В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Монреалем» и «Виннипегом» произошел курьезный момент.

В конце второго периода у форварда «Канадиенс» Кори Перри выбили клюшку из рук на прямо на трибуны. Игрок не заметил, куда делась его клюшка, и стал искать ее на льду. После этого один из зрителей вернул клюшку.