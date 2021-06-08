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У Перри выбили клюшку из рук прямо на трибуны. Форвард «Монреаля» искал ее на льду

05:21
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В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Монреалем» и «Виннипегом» произошел курьезный момент.

В конце второго периода у форварда «Канадиенс» Кори Перри выбили клюшку из рук на прямо на трибуны. Игрок не заметил, куда делась его клюшка, и стал искать ее на льду. После этого один из зрителей вернул клюшку.

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