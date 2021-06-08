У Перри выбили клюшку из рук прямо на трибуны. Форвард «Монреаля» искал ее на льду
05:21
В четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ между «Монреалем» и «Виннипегом» произошел курьезный момент.
В конце второго периода у форварда «Канадиенс» Кори Перри выбили клюшку из рук на прямо на трибуны. Игрок не заметил, куда делась его клюшка, и стал искать ее на льду. После этого один из зрителей вернул клюшку.
Nice catch!— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 8, 2021
The fans gave the stick back. #GoHabsGo pic.twitter.com/dlAkDySqsX
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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