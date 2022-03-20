«Миннесота» проявляет интерес к Флери

«Миннесота» интересуется вратарем «Чикаго» Марком-Андре Флери, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В 44 матчах в текущем сезоне 37-летний Флери отражал 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,9 и 4 шатаутах.

Нынешний сезон — последний для Флери по действующему трехлетнему контракту (среднегодовая стоимость — 7 миллионов долларов). Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

В НХЛ Флери был задрафтован «Питтсбургом» под первым номером в 2003 году. Сейчас он занимает третье место в истории лиги по количеству побед среди вратарей после Мартена Бродера (691) и Патрика Руа (551).