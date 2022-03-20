«Анахайм» обменял защитника Линдхольма в «Бостон». «Мишки» подпишут с игроком долгосрочный контракт

«Анахайм» и «Бостон» произвели обмен хоккеистами. Защитники «Дакс» Хампус Линдхольм и Коди Керран стали игроками «Брюинз», соо,щает TSN.

Калифорнийский клуб оставил в ведомости половину кэпхита 28-летнего шведа (2,6 из 5,2 миллиона долларов). Срок действия его контракта истекает летом этого года.

Взамен «Анахайм» получил защитников Урхо Вааканайнена и Джона Мура, а также выборы в 1-м раунде драфта НХЛ-2022, во 2-м раунде драфта-2023 и во 2-м раунде драфта-2024.

Как сообщает журналист Крис Джонстон, «Бостон» заключит долгосрочный контракт с Хампусом Линдхольмом. Соглашение будет рассчитано на 8 лет с кэпхитом около 6,5 миллиона долларов.