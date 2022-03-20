Хара стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим матч в 45 лет

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» обыграли «Даллас» со счетом 4:2.

В этой встрече принял участие защитник «Островитян» Здено Хара, которому 18 марта исполнилось 45 лет. Словацкий хоккеист стал шестым хоккеистом в истории лиги, кто выходил на лед в 45-летнем возрасте.

Яромир Ягр после 45 лет сыграл 50 матчей, Горди Хоу — 83. Рекордсменом лиги по этому показателю является Крис Челиос, на счету которого 171 матч.