«Миннесота» поздравила Капризова с днем рождения

26 апреля день рождения отмечает нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Клуб поздравил российского игрока с праздником.

Dolla Bill Kirill ?



Happy birthday! // С днем ??рождения!#KirillForCalder pic.twitter.com/AtxSGGXIbp — x — Minnesota Wild (@mnwild) April 26, 2021

Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко, являясь одним из фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».