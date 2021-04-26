«Миннесота» поздравила Капризова с днем рождения
16:39
26 апреля день рождения отмечает нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Клуб поздравил российского игрока с праздником.
Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко, являясь одним из фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».
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