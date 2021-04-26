НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 27 апреля
23:00
В ночь на вторник пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис» — «Колорадо» (2.00)
«Виннипег» — «Эдмонтон» (4.00)
«Лос-Анджелес» — «Анахайм» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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