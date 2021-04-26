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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 27 апреля

23:00
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Фото ХК «Колорадо»
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Фото ХК «Колорадо»
В ночь на вторник пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Калгари» — «Монреаль» (1.30)

«Оттава» — «Ванкувер» (2.00)

«Сент-Луис» — «Колорадо» (2.00)

«Даллас» — «Каролина» (2.30)

«Нэшвилл» — «Флорида» (3.00)

«Виннипег» — «Эдмонтон» (4.00)

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Аризона» (5.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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