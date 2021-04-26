Двукратный обладатель Кубка Стэнли Шоу объявил о завершении карьеры
16:20
29-летний нападающий «Чикаго» Эндрю Шоу 26 апреля объявил о завершении карьеры. В составе «Ястребов» он дважды выигрывал Кубок Стэнли (в 2013 и 2015 годах).
Шоу был выбран на драфте-2011 под общим 139-м номером. Кроме «Чикаго», он выступал за «Монреаль». Всего в НХЛ нападающий провел 530 матчей и набрал 243 (114+129) очка.
Последнее время Шоу восстанавливался после сотрясения мозга.
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