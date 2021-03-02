Михеев набрал шестое очко в нынешнем сезоне НХЛ
06:22
Нападающий «Торонто» Илья Михеев 2 марта отличился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ против «Эдмонтона».
В середине первого периода российский форвард по центру ворвался в чужую зону, покатил влево на Моргана Райлли, который сильно прострелил на дальнюю штангу, где уже находился Зак Хайман.
В нынешнем сезоне НХЛ у 26-летнего россиянина две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.
Tape to tape and a backhand beauty! #LeafsForever pic.twitter.com/brMlQrqgGO— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 2, 2021
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