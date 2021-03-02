НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Михеев набрал шестое очко в нынешнем сезоне НХЛ

06:22
Теги:

Нападающий «Торонто» Илья Михеев 2 марта отличился результативной передачей в матче регулярного сезона НХЛ против «Эдмонтона».

В середине первого периода российский форвард по центру ворвался в чужую зону, покатил влево на Моргана Райлли, который сильно прострелил на дальнюю штангу, где уже находился Зак Хайман.

В нынешнем сезоне НХЛ у 26-летнего россиянина две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир