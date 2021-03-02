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Мэттьюс из-за травмы пропустит второй матч против «Эдмонтона»

05:53
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс не попал в состав команды на матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Встреча пройдет 2 марта и начнется в 6:00 мск.

23-летний американец получил травму запястья и уже пропустил предыдущий матч команды против «Ойлерз» (4:0). Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф перед матчем заявлял, что не исключает возвращения Мэттьюса на лед.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 31 (18+13) очко в 20 матчах НХЛ и является лучшим бомбардиром команды.

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