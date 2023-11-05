Мэттьюс стал первым игроком за 101 год с 3 хет-триками в 11 стартовых играх сезона НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Баффало» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

26-летний форвард забросил три шайбы за игру в трех из 11 стартовых матчах сезона лиги. Таким образом, американец стал первым игроком за 101 год с таким достижением.

В сезоне-1922/23 Бэйб Дай («Торонто») оформил 3 хет-трика в 4 играх. Ранее таким же достижением отличились Ньюси Лалонд («Монреаль») в сезоне-1917/18 оформил 3 хет-трика за 5 игр, Джо Мэлоун (в сезоне-1917/18, «Монреаль», 3 за 7) и Оди Клегхорн (1921/22, «Монреаль», 3 за 10).

«Торонто» уступил «Баффало», Мэттьюс оформил хет-трик