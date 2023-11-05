«Торонто» уступил «Баффало», Мэттьюс оформил хет-трик

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» со счетом 4:6.

В составе «Мэйпл Ливз» хет-трик оформил Остон Мэттьюс, 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер. У «Сэйбрз» дубль у Алекса Така, еще по голу забили Джон-Джейсон Петерка, Джордан Гринвэй Джефф Скиннер и Тейг Томпсон.

После этого матча «Торонто» с 12 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 12 очками — на девятой строчке.