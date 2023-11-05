Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:58

Команды забросили рекордные 114 шайб за игровой вечер в НХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Команды НХЛ установили рекорд лиги по количеству шайб заброшенных за игровой вечер, сообщает пресс-служба организации. В ночь на 5 ноября клубы забили 114 голов.

Предыдущий максимум был установлен 29 апреля 2022 года. Тогда клубы за игровой вечер забили 104 гола. Ранее рекордными были 103 шайбы, заброшенные командами 23 января 1993 года.

«Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Малкина дубль

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире
«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Мэттьюс стал первым игроком за 101 год с 3 хет-триками в 11 стартовых играх сезона НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Каролина 12 7 5 14
3 Нью-Джерси 10 6 4 13
4 Айлендерс 10 5 5 13
5 Вашингтон 10 5 5 11
6 Филадельфия 12 5 7 11
7 Коламбус 11 4 7 10
8 Питтсбург 10 4 6 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 9 2 19
2 Детройт 12 7 5 15
3 Тампа-Бэй 11 5 6 13
4 Торонто 11 5 6 12
5 Монреаль 11 5 6 12
6 Баффало 12 6 6 12
7 Флорида 10 5 5 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 7 3 15
2 Колорадо 10 7 3 14
3 Виннипег 11 5 6 12
4 Сент-Луис 10 5 5 11
5 Аризона 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 5 6 10
7 Миннесота 11 4 7 10
8 Чикаго 10 4 6 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 11 1 23
2 Ванкувер 11 8 3 17
3 Лос-Анджелес 11 7 4 16
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 12 4 8 10
6 Калгари 11 3 8 7
7 Эдмонтон 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 11 0 11 1
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 02:00
Оттава – Тампа-Бэй
 4 : 6
5.11 02:00
Торонто – Баффало
 4 : 6
5.11 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 6 : 3
5.11 02:00
Вашингтон – Коламбус
 2 : 1
5.11 02:00
Детройт – Бостон
 5 : 4
5.11 02:30
Айлендерс – Каролина
 3 : 4 ОТ
5.11 02:30
Филадельфия – Лос-Анджелес
 0 : 5
5.11 03:00
Чикаго – Флорида
 5 : 2
5.11 03:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 4 Б
5.11 05:00
Сан-Хосе – Питтсбург
 2 : 10
5.11 05:00
Сиэтл – Калгари
 3 : 6
5.11 05:00
Вегас – Колорадо
 7 : 0
5.11 05:00
Ванкувер – Даллас
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 11 20
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 10 20
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 10 18
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 11 11
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 12 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 12 9
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 5 1.38
Новости
RSS RSS
Все новости