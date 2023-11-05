Команды забросили рекордные 114 шайб за игровой вечер в НХЛ

Команды НХЛ установили рекорд лиги по количеству шайб заброшенных за игровой вечер, сообщает пресс-служба организации. В ночь на 5 ноября клубы забили 114 голов.

Предыдущий максимум был установлен 29 апреля 2022 года. Тогда клубы за игровой вечер забили 104 гола. Ранее рекордными были 103 шайбы, заброшенные командами 23 января 1993 года.

«Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Малкина дубль