Команды забросили рекордные 114 шайб за игровой вечер в НХЛ
Команды НХЛ установили рекорд лиги по количеству шайб заброшенных за игровой вечер, сообщает пресс-служба организации. В ночь на 5 ноября клубы забили 114 голов.
Предыдущий максимум был установлен 29 апреля 2022 года. Тогда клубы за игровой вечер забили 104 гола. Ранее рекордными были 103 шайбы, заброшенные командами 23 января 1993 года.
«Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Малкина дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|3
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|13
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|11
|4
|7
|10
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Тампа-Бэй
|11
|5
|6
|13
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|7
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|10
|4
|6
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|11
|1
|23
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
Результаты / календарь
26.10
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Торонто – Баффало
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|6 : 3
|5.11
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|2 : 1
|5.11
|02:00
|
Детройт – Бостон
|5 : 4
|5.11
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 4 ОТ
|5.11
|02:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|0 : 5
|5.11
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|5 : 2
|5.11
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 4 Б
|5.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 10
|5.11
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 6
|5.11
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|7 : 0
|5.11
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|10
|18
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|11
|11
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38
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