Мэттью Ткачак повторил достижение Панарина по результативности
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).
Американец, проводящий первый сезон за «Пантерз», в 28-й раз за сезон сделал более одного результативного действия в одной игре. Теперь он делит с Артемием Панариным третье место по числу матчей с двумя или более очками в дебютном сезоне за клуб. Панарин также провел 28 матчей с несколькими результативными действиями в сезоне-2019/20, который стал для него первым в составе «Рейнджерс».
Рекорд среди действующих хоккеистов по числу матчей с двумя или более очками в первом сезоне за команду принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (31 матч с несколькими результативными действиями в сезоне-2005/06), на втором месте — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (29 игр в сезоне-2005/06).
|11.03
|03:00
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Флорида – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|11.03
|05:00
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Калгари – Анахайм
|1 : 3
|11.03
|21:00
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Бостон – Детройт
|- : -
|11.03
|23:30
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Питтсбург – Филадельфия
|- : -