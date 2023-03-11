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Сегодня, 06:59

«Ванкувер» подписал контракт новичка с российским защитником Кудрявцевым

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ванкувер» объявил о подписании соглашения с российским защитником Кириллом Кудрявцевым.

19-летний россиянин заключил с канадским клубом контракт новичка на 3 года.

Кудрявцев был выбран «Ванкувером» под 208-м номером драфта НХЛ-2022.

Россиянин — воспитанник «Локомотива», с 2021 года он выступал в лиге Онтарио за команду «Су-Сент-Мари Грейхаундз». В сезоне-2022/23 он набрал 50 (7+43) очков в 67 матчах за клуб.

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НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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