«Ванкувер» подписал контракт новичка с российским защитником Кудрявцевым

«Ванкувер» объявил о подписании соглашения с российским защитником Кириллом Кудрявцевым.

19-летний россиянин заключил с канадским клубом контракт новичка на 3 года.

Кудрявцев был выбран «Ванкувером» под 208-м номером драфта НХЛ-2022.

Россиянин — воспитанник «Локомотива», с 2021 года он выступал в лиге Онтарио за команду «Су-Сент-Мари Грейхаундз». В сезоне-2022/23 он набрал 50 (7+43) очков в 67 матчах за клуб.