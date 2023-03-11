«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго». Бобровский сделал 21 сэйв

«Флорида» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 9-е место в Восточной конференции — 72 очка. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 50 очков.