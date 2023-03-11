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«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго». Бобровский сделал 21 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 марта. «Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Флорида» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 9-е место в Восточной конференции — 72 очка. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 50 очков.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 43 20 94
2 Нью-Джерси 64 42 22 90
3 Рейнджерс 64 36 28 81
4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 63 49 14 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Оттава 64 33 31 70
5 Флорида 65 32 33 70
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 63 35 28 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 62 31 31 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 65 23 42 56
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 65 39 26 84
2 Лос-Анджелес 66 38 28 84
3 Сиэтл 65 37 28 80
4 Эдмонтон 66 36 30 80
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 64 27 37 59
7 Анахайм 65 21 44 51
8 Сан-Хосе 66 19 47 50
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11.03 03:00
Флорида – Чикаго
 - : -
11.03 05:00
Калгари – Анахайм
 - : -
11.03 21:00
Бостон – Детройт
 - : -
11.03 23:30
Питтсбург – Филадельфия
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Тэйдж Томпсон

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Линус Ульмарк

Бостон

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