«Лос-Анджелес» продлил контракты с нападающими Виларди и Андерсон-Доланом

«Лос-Анджелес» заключил новые контракты с двумя форвардами. Соглашения с клубом продлили 22-летний Габриэль Виларди и 22-летний Джарет Андерсон-Долан, сообщает инсайдер Кевин Уикс.

Оба хоккеиста приняли квалификационные предложения.

Односторонний контракт Виларди рассчитан на год и 825 тысяч долларов. Двусторонний контракт Андерсон-Долана рассчитан на год и 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Виларди набрал 7 (5+2) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Андерсон-Долан провел 7 игр за «Кингз» и не отметился результативными действиями.

Виларди был выбран «ЛА» на драфте-2017 под общим 11-м номеров в первом раунде. Андерсон-Долан был задрафтован в том же году во втором раунде под 41-м номером.